НАП пише на хора, които не са обявили всички доходи

Изтича срокът за коригиране на данъчните декларации

Крайният срок е 30 септември

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от гражданите и фирмите. Те имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите или в годишната декларация за печалбата, напомниха от НАП.

При откриване на грешка в декларираните данни за миналата година гражданите и фирмите имат право до 30 септември да правят промени чрез подаване на нова декларация.

НАП е изпратила имейл на 13 хил. граждани, като предстои да информира по телефона или с хартиено съобщение още около 2000 човека. Според данни, подадени в НАП от платеца на дохода, през 2024 г. тези хора са получили хонорари, субсидии от ДФ “Земеделие” или приходи от продажби в интернет, но не са ги обявили или са ги декларирали неточно.

До 30 септември те трябва да направят корекции и да подадат отново годишните си данъчни формуляри. Съпоставка на вече декларирани данни с данните, налични в електронната услуга на НАП “Предварително попълнена данъчна декларация” хората могат да направят с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис.