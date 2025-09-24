Минималната заплата 941 лв. след налози

Увеличението до 1213 лв. е много под необходимите пари за издръжка

Минималната заплата да стане 1213 лв. от 1 януари 2026 г., предлага правителството. Но след плащане на данъци и осигуровки реалната сума за получаване става 941 лв. Конфедерацията на труда “Подкрепа”, подкрепя по принцип увеличението на размера на минималната работна заплата до 1213 лв. (620,20 eвро) от 1 януари 2026 година, но обръща внимание, че след облагане с данъци и осигуровки размерът є все още е далече под необходимото възнаграждение за издръжката за живот на един човек.

Последните данни на КНСБ показват, че необходимата брутна заплата за издръжка на един човек, който живее сам, е 1967 лв. За двама родители с едно дете необходимата заплата за издръжка за всеки от родителите е 1770 лв. КТ “Подкрепа” за поредна година апелира за съобразено с издръжката на живота актуализиране на методиката за определяне на минималната заплата, което е и изискване на европейската директива за адекватни минимални заплати.