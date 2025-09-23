Огромно увеличение на заемите  за жилища

Общата отпусната сума надмина 30 млрд. лв.

Общият размер на отпуснатите от банките заеми за покупка на къщи и апартаменти надмина 30 млрд. лв., показват данни на БНБ. В рамките на година жилищните кредити нарастват с близо 7 млрд. лв., или с 27,4 на сто.

Огромното увеличение се дължи на желанието на хората да живеят в по-хубав дом и да инвестират парите си в недвижима собственост. Хората, които нямат достатъчно налични пари за покупката на хубав апартамент, но искат да инвестират в имот, взимат и банков кредит. Ниските лихви по ипотечните заеми допълнително стимулират кредитирането и пазара на имоти.

Общият размер на отпуснатите от банките потребителски кредити в края на месец август е 20,7 млрд. лв., показват данните на БНБ. За година тези заеми нарастват с близо 2 млрд. лв., или с 13,6%. Голяма част от тези заеми са за ремонт в дома, за покупката на мебели и домакински уреди. Оказва се, че желанието на хората домът им да бъде модерен, уютен и функционален е основният двигател на кредитирането в страната.

Общият размер на отпуснатите на домакинствата банкови кредити за година нараства с 20,8%, или с над 9,1 млрд. лв., и достига 52,8 млрд. лв. Домакинствата взимат повече заеми от бизнеса. За година фирмените заеми нарастват с 8%, или с 3,7 млрд. лв.