Домакинствата бързо задлъжняват

Борчовете на хората нараснаха със 17,7% за година

Финансовите активи стигнаха 154 млрд. евро

Задълженията на българските домакинства нарастват със 17,7% през миналата година, което е най-бързото увеличение от времето на глобалната финансова криза през 2008 г. насам. В резултат на това съотношението на задълженията като процент от БВП се повишава с два процентни пункта до 30%, показва анализът Global Wealth Report (Доклад за глобалното благосъстояние), изготвян от Алианц. Проучването разглежда състоянието на активите и дълговете на домакинствата в близо 60 държави.

През миналата година брутните финансови активи на българските домакинства са се увеличили с 6,3% до 154 млрд. евро. Макар богатството на хората в страната да продължава да расте, темпът намалява до най-слабия за последните четири години. Според анализа, причината за забавянето при увеличаването на състоянието на домакинствата е пазарът на акции и облигации - най-големият клас активи, съставляващи 51% от портфейла на домакинствата. През миналата година растежът е бил едва с 1%. За сметка на това банковите депозити и застраховките/пенсиите се представят добре с нарастване съответно с 14,5% и 14,2%.

Общият размер на новите спестявания през 2024 г. е на стойност 8,5 млрд. евро. По-голямата част от тях (71%) са вложени в банкови депозити. Останалата част е инвестирана основно в застраховки и пенсионни продукти, достигайки 2 млрд. евро. Но ентусиазмът на българите към фондовия пазар, наблюдаван по време на пандемията, значително намалява - едва 0,4 млрд. евро са инвестирани в ценни книжа, основно под формата на взаимни фондове.