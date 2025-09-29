Цената на златото достигна исторически максимум

Поскъпна с 45% от началото на годината

Заради политическите кризи и войните

Златото преживява златен век, като ценовото му рали продължава. На борсата Commex цената достигна 3853 долара за тройунция до 14:30 ч. (българско време). Златото никога не е било толкова скъпо, отбелязва Bild. От началото на годината благородният метал е поскъпнал с приблизително 45%.

Това значително превъзхожда други класове активи. Биткойнът например се е повишил само с 5% от края на 2024 г., докато индексът Dow Jones Industrial Average е поскъпнал само с 9%. Златото превъзхожда всички.

Една от причините за скока на цените са политическите кризи и войните. На фона на несигурността и намаляващото доверие в щатския долар много инвеститори бягат към златото, което се счита за хеджиране срещу инфлацията. Докато акциите и облигациите реагират силно на икономическите и политическите условия, златото непрекъснато покачва цената си. Освен това, през последните години централните банки (предимно в развиващите се икономики) масово купуват злато, което стимулира търсенето и съответно цените.

Анализаторите на Deutsche Bank Research смятат, че цените на златото ще продължат да се покачват, особено ако Федералният резерв на САЩ поддържа разхлабената си парична политика. Ръстът на цените обаче може да се забави, ако централната банка на САЩ приеме по-строга позиция или инфлацията намалее.