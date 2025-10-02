С еврото България не губи, а печели суверенитет, увери управителят на БНБ Димитър Радев

При валутния борд следваме политиката на ЕЦБ, но без право на глас

С приемането на еврото България не губи, а печели суверенитет, казва управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в интервю за списанието на Българската стопанска камара - Noblesse Oblige, публикувано и на страницата на Централната банка.

"Не става дума за загуба, а за трансформация. При валутния борд ние следваме политиката на ЕЦБ, но без право на глас. С еврото ще седим на масата, където се вземат решенията. България ще има своя представител в Управителния съвет на ЕЦБ – това е съвсем различно ниво на участие", заяви Радев.

"Ще бъдем част от Евросистемата и ще участваме във формирането на общата парична политика. Но ще запазим и редица ключови национални функции – макропруденциална политика, надзор върху платежната инфраструктура, управление на международните резерви. С други думи, ролята на БНБ няма да се стесни, а ще се разшири – от национална към европейска", добави той.

Според Димитър Радев, най-голямото предизвикателство пред БНБ в подготовката за приемане на еврото е да осигури пълна готовност в рамките на строг график, като "това включва институционални промени, правна конвергенция, логистика, но и още нещо – доверие".

"Хората трябва да са убедени, че процесът е добре управляван и прозрачен", отбеляза той.

Шефът на БНБ увери, че проблеми с наличностите няма да има. "Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите. БНБ вече разполага с необходимите количества евробанкноти. Подготвяме и евромонетите. Работим и с "Български пощи", за да стигнем до най-отдалечените райони. Няма да има проблеми с ликвидността", казва Радев.

Увери и, че няма рискове за банковата стабилност: "Банковата система е стабилна – добре капитализирана, с висока ликвидност и устойчиви печалби. Не бива да забравяме и нещо много важно – вече сме част от Банковия съюз. Най-големите банки са под директния надзор на ЕЦБ, а останалите – под този на БНБ, но в рамките на общия механизъм. Разполагаме с всички европейски инструменти за стабилност и защита."

С еврото статутът ни ще бъде напълно уеднаквен с този на останалите централни банки в еврозоната. Ще имаме още по-силно участие в стратегическите решения на европейско равнище, допълни шефът на централната ни банка.

От опита на Хърватия, Словакия, Литва и другите, които вече минаха, в БНБ са научили, че подготовката трябва да е навременна, дисциплинирана и добре координирана. И че комуникацията с обществото е решаваща – трябва да има ясни послания, а не спекулации и недоразумения.

"Приемането на еврото е проект, в който вложих целия си опит и експертиза, за да подпомогна колективното усилие. България прави стратегическа крачка напред – от периферията към ядрото на Европейския съюз", споделя Димитър Радев, допълвайки:

"Като централни банкери сме длъжни да гарантираме стабилност и предвидимост. Но като гражданин го виждам и като символ - България вече е част от сърцето на Европа."