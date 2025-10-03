ЕК ни удържа 200 млн. евро по ПВУ заради антикорупционната комисия

440 млн. евро по второто плащане от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат преведени съвсем скоро. Европейската комисия обаче удържа 200 млн. евро заради неразрешения казус с Комисията за противодействие на корупцията - управляващите ще имат 6-месечен срок, за да разрешат казуса. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът Томислав Дончев.

"Очакваме съвсем скоро да получим 440 млн. евро, за останалите около 200 млн. евро ще имаме шестмесечен срок, работейки със службите на Европейската комисия (ЕК) да преосмислим изцяло съществуването, кройката и начина на избор и работата на Комисията за противодействие на корупцията (КПК)", каза Дончев. Той обясни, че на 23 юли е изпратил ново искане за второ плащане по ПВУ и даде подробности за това.

От разговорите с ЕК съм информиран за следното: от 59 етапни цели Комисията приема за изпълнени 58 и една за неизпълнена, каза Дончев. Неизпълнената е свързана с КПК.

След решения на Конституционния съд от 2024 г. е взето решение, че изискуемото мнозинство за избор на тази комисия не може да бъде 160 народни представители, а е необходимо мнозинство от 121 души, което ЕК счита, че това не дава достатъчно гаранции, че комисията може да бъде тотално деполитизиран орган, разясни Дончев.

По думите му предстоят разговори между правителството и ЕК относно тази последна неизпълнена етапна цел от ПВУ, както и дебат за намиране на мнозинство в Народното събрание по отношение на съществуването и функционирането на КПК. Задачата е сложна, смята вицепремиерът.

Вчера правителството е подало искане за третото плащане по ПВУ, каза Дончев.

Финансовият министър Теменужка Петкова допълни, че от началото на тази година ПВУ се изпълнява с изключително ускорени темпове. Тя обясни, че са разплатени всички средства, предоставени по първото плащане. "Задържаните на този етап около 200 млн. лв. по никакъв начин няма да се отразят на дефицита на надчислена основа", каза тя.

"Сформираме специален екип, в който ще участваме аз и колеги от различни ведомства, за да предложим, да преговорим и да е ясно каква всъщност ще бъде концепцията за антикорупционната комисия", съобщи правосъдният министър Георги Георгиев.

"Водеща роля имат дебатите в парламента, важно е да чуем политическите виждания. Важно е и дали нашите собствени виждания съответстват на вече подписания план за България и ще срещнат одобрението на ЕК", добави той.