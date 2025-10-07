Данъчен бонус от 1200 лева за дете

Обсъждат в коалицията прогресивно облагане на доходите

Фирмите с по-ниски налози от гражданите

Налози върху печалбата и дивидентите от 15% предлага КНСБ

Данъчните облекчения за деца значително да бъдат увеличени за 2026 г., настояват от КНСБ. За едно дете данъкът върху годишните доходи да бъде намален с 1200 лв. (в момента е 600 лв.), за две деца - с 1800 лв. (в момента е 1200 лв.), а за три и повече деца - с 2400 лв. (в момента е 1800 лв.), предлагат от синдикалната организация.

Ако един от родителите няма достатъчно високи доходи, за да ползва облекчението, остатъкът трябва да бъде ползван от втория родител, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров. Промяната ще доведе до намаляване на приходите в държавния бюджет със 700 млн. лв.

По принцип от КНСБ предлагат необлагаем минимум в размер на минималната заплата и ставка на данъка върху доходите от 15%. При този вариант за доходи до 2800 лв. налозите ще бъдат по-ниски, за доходи между 2800 лв. и 4100 лв. годишният данък ще нарасне със 70-80 лв., а хората с по-високи доходи ще плащат повече данъци, обясни главният икономист на КНСБ Любослав Костов. Но от синдикалната организация смятат, че за 2026 г. този вариант е неосъществим, защото ще доведе до намаляване на приходите в бюджета с около 2 млрд. лв.

За следващата година от КНСБ предлагат повишаване на корпоративния данък от 10% на 15%. Средната ставка на данъка върху печалбата за страните от ЕС за настоящата година е 21,3%. През последните години приходите в бюджета от данъка върху доходите са с около 20% по-високи от приходите от данъка върху печалбата.

Необходим е по-голям принос на предприятията в данъчните приходи, коментира Пламен Димитров. Той обясни, че сегашният корпоративен данък от 10% заедно с 5% данък върху дивидентите отварят врата за спестяване на осигуровки. В момента за нетна заплата от 2328 лв. разходите на работодателя заедно с осигуровките са 3555 лв. Ако вместо да плаща всички налози официално дава минималната заплата, а останалите пари в плик, реализираната печалба на фирмата ще нарасне с 27 348 лв. на година, изчисляват от КНСБ. Върху тези пари трябва да бъде платен 10% данък печалба и 5% данък върху дивидентите. Като вземем предвид и изплащаните на ръка пари, работодателят ще спести чисто 5466 лв. на година от това, че не е плащал осигуровки. Но така наетият работник ще получава по-ниска пенсия. Затова от КНСБ предлагат увеличение на данъка върху дивидентите от 5% на 15%. Така вече няма да е изгодно укриването на осигуровки, а ще бъде насърчено реинвестирането на печалбата.

Според КНСБ оптималният вариант на данъчно облагане е 4x15%, тоест 15% ставка за данък върху печалбата, данък върху дивидентите, данък върху доходите над минималната заплата и за ДДС, но за 2026 г. това е неприложимо.

От синдикалната организация предлагат няколко допълнителни данъци за бизнеса. Първият е облагане на свръхпечалбите, като например във финансовия и хазартния сектор, в размер на 33% за печалба, която е с над 20% по-висока от средната за предходните четири години. Вторият нов данък е 0,1% за финансовите трансакции с акции и облигации. Третият данък е “дигитален данък” за мултинационални компании с годишен оборот над 750 млн. евро и постъпления от цифрови услуги в ЕС над 50 млн. лв. Такива налози вече има в много страни от ЕС. Освен това от КНСБ предлагат увеличение на максималния осигурителен доход на 4625 лв. и на осигуровките с 2% още от 2026 г. Всичко това ще даде възможност разходите за заплати в бюджета за 2026 г. да бъдат вдигнати с 10%, пенсиите да бъдат увеличени със 7,6% и в хазната да останат 5,25 млрд. лв. за намаление на бюджетния дефицит.

Плоският данък от 10% върху доходите е вреден, заяви Любослав Костов, като от КНСБ настояват за промяна. Той не е постигнал нито една от целите, с които е въведен, обясни той. Нито са нараснали чуждите инвестиции, нито е намаляла сивата икономика, нито е намалено неравенството на доходите. Има негативни ефекти от сегашната данъчна система, коментира Драгомир Стойнев от БСП-ОЛ, зам.-председател на парламента. Според него моделът е изчерпан и не дава справедливост, но от 2026 г. не може да има промяна. Но за 2027 г. ще поискаме от партньорите в управлението откровен разговор за данъчната система, заяви той. Максималният осигурителен доход трябва да е 10 пъти минималната заплата, каза Драгомир Стойнев.