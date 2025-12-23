Бум на кредитите за жилища преди еврото

Отпуснатите банкови заеми за покупка на жилища надминаха 32 млрд. лв.

Хората взимат повече заеми от бизнеса

Депозитите на домакинствата за първи път надминаха 100 млрд. лв.

Огромен интерес има към жилищните кредити преди влизането на страната ни в еврозоната, показват данни на БНБ. Към края на ноември отпуснатите от банките заеми за покупка на апартаменти и къщи са в размер на 32,14 млрд. лв., което е увеличение с 27,7 на сто.

Това се дължи на желанието на хората да купят имот, което нараства в периода преди приемане на еврото. С нарастването на доходите хората искат да живеят в по-хубав и по-просторен дом в по-добър квартал. Много хора инвестират парите си в имоти, за да ги предпазят от високата инфлация. Но в годината преди влизането ни в еврозоната интересът към жилищата нарасна още повече, защото очакванията са, че с приемането на единната валута цените ще станат още по-високи.

Всичко това доведе до увеличение на търсенето на имоти и на реализираните сделки. Част от покупките на жилища са с налични средства, но голям дял от купувачите взимат и банков заем. В рамките на година общият обем на жилищните кредити нараства с над 7,5 млрд. лв.

Към края на ноември общият обем на отпуснатите от банките потребителски заеми е 21,356 млрд. лв., показват данни на Централната банка. В рамките на година потребителските кредити нарастват с над 2 млрд. лв., или с 13,6 на сто. Голяма част от тези кредити са за ремонти в дома, покупка на обзавеждане и домакински електроуреди. При покупката на ново жилище много хора взимат потребителски заем за довършителни работи, както и за да го обзаведат. Много хора взимат кредити, за да ремонтират стария си апартамент или да подновят обзавеждането. Оказва се, че желанието на хората да живеят в по-хубав дом е основният двигател на банковото кредитиране в страната.

Домакинствата взимат повече заеми от бизнеса. В рамките на година общият размер на отпуснатите от банките кредити на граждани нараства с 9,59 млрд. лв., или с над 20 на сто, и достига 55,4 млрд. лв., показват данните на БНБ. В същото време кредитите за бизнеса нарастват само с 4,75 млрд. лв., или с под 10 на сто, и достигат 52,89 млрд. лв.

Депозитите на домакинствата за първи път надминаха 100 млрд. лв. и към края на ноември са в размер на 100,88 млрд. лв. Това е увеличение с 13,77 млрд. лв. или с 15,8 на сто за година. Една от причините за това е предстоящото ни влизане в еврозоната. Много хора вкарват парите си в банките, за да бъдат автоматично превалутирани в евро.