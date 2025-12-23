Намалява лихвата по просрочени задължения

С влизането ни в еврозоната санкцията става 10,15%

БНБ спира да обявява основен лихвен процент

Правителството промени размера на законната лихва, която плащат длъжници по просрочени задължения. Причината за промяната е, че БНБ спира да изчислява основен лихвен процент от датата на влизането ни в еврозоната. Централната банка за последно обяви основен лихвен процент (ОЛП) за декември от 1,81% и той ще бъде в сила до края на месеца.

В момента законната лихва по просрочени задължения за данъци и осигуровки е в размер на основният лихвен процент плюс 10 пункта. Същата наказателна лихва се дължи и при просрочени плащания на сметки да ток, вода и парно, както и по голяма част от търговските договори между фирми. Основният лихвен процент се изчислява от БНБ на база сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар. Но от 1 януари 2026 г. такива сделки няма да има и БНБ спира да обявява основен лихвен процент.

От 1 януари годишният размер на законната лихва за просрочени парични задължения се определя в размер на лихвения процент по основните операции по рефинансиране на Европейската централна банка, в сила на 1 януари, съответно на 1 юли, на текущата година плюс 8 процентни пункта, реши във вторник Министерският съвет. Тоест законната лихва, както и досега, ще бъде променяна два пъти в годината. В момента законната лихва е 11,91%, защото за юли ОЛП на БНБ беше 1,91%. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране на ЕЦБ е 2,15%. Тоест с влизането ни в еврозоната законната лихва ще стане 10,15%.