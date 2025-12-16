На първо четене: Комисията в НС прие удължен бюджет

Бюджетната комисия прие удължаването на финансовата рамка за настоящата година, след като оставката на правителството и провалът с приемането на двете версии на Бюджет 2026 оставиха страната без приет бюджет.

За разлика от предишни удължавания, този път новият размер на минималната работна заплата от 620 евро (1213 лева) ще важи както за държавния, така и за частния сектор.

„Това се основава на разпоредба от Закона за публичните финанси, която позволява всички актове на Министерския съвет и Народното събрание да се отразят в удължителния закон“, обясни министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова.

Синдикатите настояха не само минималната заплата да бъде увеличена, но и всички предвидени в Бюджет 2026 увеличения да се изпълнят, като призоваха за завършване на процедурата по приемането на финансовата рамка вместо удължителен закон.

„Става въпрос за половин милион български граждани, които ще бъдат засегнати пряко, ако се приеме този закон“, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Бизнесът от своя страна подкрепи удължителния закон, въпреки че не го одобрява изцяло.

„Трябва да има ясно редовно правителство или друга институция, която да се ангажира с конкретни политики“, коментира заместник-председателят на Българска стопанска камара Станислав Попдончев.

Процесът предизвика спор между ГЕРБ и „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) относно отговорността за липсата на приет бюджет за 2026 г.

„При първо четене гласувахме против и няма причина да сменим този си глас“, заяви Асен Василев, председател на ПП-ДБ.

В крайна сметка и ГЕРБ, и ПП-ДБ подкрепиха удължителния закон при гласуването. Очаква се утре текстът да бъде разгледан и в пленарна зала.