След оставката на кабинета: ЕК обяви влиза ли България в еврозоната

Взети за решенията за приемането на България в еврозоната и остават в сила. Това заяви говорител на Европейската комисия (ЕК) на пресконференция в отговор на въпрос дали е възможно да настъпи промяна до 1 януари догодина заради политическата обстановка у нас, цитиран от БТА.

На въпроса дал има "техническа възможност" България да не влезе в еврозоната от началото на следващата година, или да напусне, след като веднъж е приета, говорителят поясни, че отговорът на този въпрос е много ясен.

Той обясни, че има определение изисквания за влизане в еврозоната и България ги е изпълнила и допълни, че всички съответни решения са взети и се предвижда от 1 януари България да въведе еврото.

Припомняме, че лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви в кулоарите на парламента, че партията ще внесе проект на решение, с което Народното събрание да задължи Министерския съвет да поиска отлагане с една година на присъединяването на България към еврозоната.