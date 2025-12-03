Разрешение за сделката е получено от Европейската централна банка

“Българо-американска кредитна банка” купува “Токуда Банк”, става ясно от официално съобщение на Централната банка. Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие национално решение, с което в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ) издаде предварително одобрение на “Българо-американска кредитна банка” АД за прякото придобиване на квалифицирано дялово участие, което надхвърля прага от 50 на сто от акциите от капитала и правата на глас в “Токуда Банк” ЕАД.

След установяването на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, считано от 1 октомври 2020 г., ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции при съответното взаимодействие с БНБ, обясниха от Централната банка.