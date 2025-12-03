Поне 3 млрд. лв. от ДДС няма да бъдат събрани

Автор: Стефан Кючуков
Финанси
Приходите от ДДС в държавния бюджет изостават от плана за годината.

Приходите от данъка до октомври са 70 на сто от плана за цялата година

Добре вървят приходите от данъка върху доходите

Бюджетният дефицит за десет месеца е 6,59 млрд. лв.

Планираните приходи от ДДС в бюджета за настоящата година са 24,83 млрд. лв., но от тях между 3 млрд. и 4 млрд. лв. няма да бъдат събрани, показват данни на Министерство на финансите за изпълнението на бюджета. До края на месец октомври приходите от ДДС в държавната хазна са 17,4 млрд. лв., което е едва 70,2 на сто от предвидените в закона за бюджета приходи за цялата година.

Към края на месец октомври миналата година събраните приходите от ДДС са били 80,9% от плана за цялата година. И след това към края на декември планираните годишни приходи пак не са били изпълнение на 100%. Сега изпълнението на приходите изостава значително спрямо миналата година и до края на декември около 3-4 млрд. лв. от планираните приходи от ДДС няма да бъдат събрани. За това предупреждаваха икономисти още при приемането на бюджета за настоящата година.

Парламентът прие бюджета за 2025 г. с предвиден ръст на приходите от ДДС с над 33 на сто, което беше ясно, че не може да бъде постигнато. Приходите от ДДС в държавния бюджет от януари до октомври нарастват с 2,35 млрд. лв. (15,6 на сто) спрямо същия период на миналата година, в резултат основно на по-високите приходи от ДДС от сделки в страната и внос от страните от ЕС, които нарастват с над 24 на сто. Приходите от ДДС от внос от държави извън ЕС остават почти без промяна спрямо същия период на миналата година.

Въпреки че приходите от ДДС са по-малко от планираното, бюджетният дефицит не превишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт на страната защото и капиталовите разходи също са по-малко от заложените в бюджета. Бюджетният дефицит в края на октомври е в размер на 6,59 млрд. лв. (2,98% от прогнозния БВП). Той се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 4,474 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 2,11 млрд. лв.

В началото на ноември Европейската комисия предостави на България 0,86 млрд. лв. по второто плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост, а преди дни стана ясно, че страната ни ще получи още 1,47 млрд. евро от третото плащане по Механизма тъй като страната ни е изпълнила 48 от 50-те етапа и цели, за които очаква да получи плащане. Това ще компенсира дефицита по сметките за средства от ЕС.

Добре вървят приходите в държавния бюджет от данъка върху доходите на гражданите, показват данните на Министерство на финансите. До октомври от данъка са събрани 6,8 млрд. лв., което е 85,6 на сто от планираните приходи за цялата година.

