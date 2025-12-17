КНСБ призова депутатите да гласуват редовния бюджет

Апелирам към разума на всички в настоящия парламент

КНСБ отправи апел към народните представители да подкрепят редовния държавен бюджет, внесен след актуализация и корекции. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред журналисти по време на пресконференция, на която бяха представени данни от наблюдението на цените в малката потребителска кошница за ноември 2025 г.

„Апелирам към разума на всички в настоящия парламент. Бюджетът трябва да бъде гласуван във вида, в който е внесен, или при необходимост да бъде коригиран. Има достатъчно време и няма пречка да се свика извънредно заседание между Коледа и Нова година“, подчерта Димитров.

По думите му е възможно да се направят корекции, включително намаляване на планираните приходи от ДДС с около 1,5 млрд. лева, както и редуциране на капиталовата програма с национално финансиране със същия размер.

„Тези промени могат да бъдат приети бързо в бюджетната комисия“, допълни той.

Президентът на КНСБ подчерта, че политическата ситуация не бива да се смесва с приемането на бюджета.

„Протестът постигна своята морална цел – правителството падна и страната върви към избори. Това обаче не трябва да блокира бюджета, който е необходим, за да се финансират ключовите системи през следващите шест месеца“, каза Димитров.