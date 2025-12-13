При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор

Коментар на председателят на Управителния съвет на БЛС д-р Николай Брънзалов

При липса на приет държавен бюджет не може да бъде подписан нов Национален рамков договор, заяви председателят на Управителния съвет на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов преди началото на 79-ия извънреден събор на организацията.

Делегатите ще гласуват параметрите, при които ще подпишат Национален рамков договор за периода 2026–2028 г. Той определя условията, правилата и медицинските дейности, по които работят лекарите както в доболничната, така и в болничната помощ.

В рамковия договор са фиксирани обемите, дейностите и цените на клиничните пътеки.

Настоящият Национален рамков договор за медицинските дейности за периода 2023–2025 г. беше подписан между БЛС и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на 1 септември 2023 г.