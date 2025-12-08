Зелена светлина: Тристранката се разбра за Бюджет 2026

Прогнозираната за догодина средно годишна инфлация е 3,5%

Работодателските организации и синдикатите заявиха подкрепа за проектобюджета за 2026 г., предложен от правителството, макар да отправиха редица критики към отделни политики. Най-оспорвани бяха планираното 10% увеличение на разходите за персонал в публичния сектор и отпадането на автоматичния механизъм за ръст на заплатите в сектор „Сигурност“ и във висшето образование.

След срещата със социалните партньори кабинетът проведе извънредно заседание, на което представи коригирания вариант на бюджета. Финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че отпада предвиденото увеличение на данък дивидент от 5% на 10%, както и планираното вдигане на пенсионната вноска с два процентни пункта. Очакваната средногодишна инфлация за 2026 г. е 3,5%.

По думите на Петкова, предложените промени от синдикатите в политиката по доходите – увеличаване на планирания ръст от 5% на 10% – са били приети с консенсус. Основен акцент в дискусиите обаче остана премахването на автоматичната обвързаност между заплатите в МВР, МО и университетите със средната работна заплата.

Работодателските организации настояват механизмът да бъде отменен трайно, а не само за следващата година, като го определят като „вреден за публичните финанси“. Асоциацията на индустриалния капитал дори се въздържа от подкрепа за бюджета, заявявайки, че окончателната ѝ позиция зависи от отпадането на механизма.

Бизнесът поиска също предвиденото 10-процентно увеличение на заплатите в публичния сектор да бъде разпределено приоритетно към най-недофинансираните системи, а не равномерно.

КНСБ обяви подкрепа за бюджета, но при условие, че бъдат осигурени по-големи увеличения на възнагражденията в обществените медии, включително БНР, както и допълнително финансиране — 15 млн. лв. за БДЖ и близо 8 млн. евро за „Български пощи“. КТ „Подкрепа“ също подкрепи рамката, но настоя за цялостна реформа в държавната администрация.

Вече започва и заседанието на правителството по трите проектобюджета - на Здравната каса, на ДОО и на държавата за догодина.