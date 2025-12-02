Рекордно търсене на банкноти евро

Съветват хората да изчакат

В банките обмяната ще бъде безплатна



Рекордно е търсенето на банкноти евро в края на 2025 г. - с над 120% повече спрямо същия период на миналата година и с 15% над пиковото ниво от юни, показват данни на компанията за обмяна на валути Tavex. Това е най-голямото търсене, наблюдавано досега.

“В момента почти няма предлагане на евро от клиенти - търсенето е едностранно. За сравнение, в същия период на миналата година обемите на покупка и продажба бяха балансирани. Липсата на предлагане сега оказва съществен натиск върху цените. Самите ние се налага да набавяме валута на по-висока цена. Именно затова съветваме потребителите да изчакат и да се възползват от регулираната и безплатна обмяна, която започва от 1 януари 2026 г.”, коментира Макс Баклаян, изпълнителен директор на компанията.

Когато има само търсене и липса на предлагане, това неминуемо повишава цената - както при всяка друга стока. Ако решите да обмените левове сега, вероятно ще платите по-висок курс, именно поради този дисбаланс.

След 1 януари 2026 г. БНБ ще обменя неограничено във времето левове за евро без такса - по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро, включително чрез своите касови центрове. Търговските банки и в някои пощенски клонове ще обменят без такси и по фиксинг левове за евро до 30 юни 2026 г. След тази дата, те могат да въведат такси за обмяна в брой.

През януари 2026 г. левът и еврото ще бъдат в обръщение едновременно. При плащане в левове, търговците ще връщат ресто в евро. По изключение, ако нямат евро наличност, могат да върнат ресто в левове. Търговецът има право да откаже да приеме повече от 50 монети в левове при една трансакция.

“Потребителите имат време и не е нужно да бързат. Препоръчваме да изчакат и да се възползват от официалната, регулирана и безплатна обмяна от 1 януари 2026 г.”, напомня Макс Баклаян.