Международните валутни резерви на БНБ са намалели с 1,301 млрд. евро

Балансовата стойност на брутните международни валутни резерви на Българската народна банка (БНБ) към края на първото шестмесечие на 2025 г. възлиза на 40,754 млрд. евро, което спрямо края на 2024 г. представлява намаление в размер на 1,301 млрд. евро или спад с 3,1 на сто като относителен дял от активите на БНБ във валута. Това сочи отчетът на БНБ за първото полугодие, публикуван на сайта на централната банка.

Основните фактори, оказващи влияние върху промяната на балансовата стойност на активите, са външните парични потоци във валута и доходът от управлението на валутните резерви.

Основен принос за намалението на международните валутни резерви през първото шестмесечие на 2025 г. имат външните парични потоци във валута, които са нетно отрицателни в размер на 941 млн. евро. С най-голям негативен принос от изходящите потоци – общо в размер на 5,082 млрд. евро, са нетните продажби на резервна валута на търговски банки и на каса.

От входящите потоци с най-голям размер са постъпленията на средства по сметки на правителството и другите депозанти при БНБ – общо в размер на 4,341 млрд. евро, които са главно в резултат на постъпленията от емитирания от Министерството на финансите в началото на май дълг на международните пазари в размер на 3,934 млрд. евро, както и постъпления по сметки на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите, пише в отчета.