Мерките за борба със сивата икономика дават резултат, заяви Теменужка Петкова

Мерките на правителството в борбата със сивата икономика дават резултат, поради което приходите в бюджета за първите десет месеца на тази година нарастват с 8,64 млрд. лева на годишна база.

Това заявява министъра на финансите Теменужка Петкова във видео изявление по повод данните за изпълнението на бюджета към края на месец октомври тази година, публикувани по-рано днес от ведомството й.

„Днес министерство на финансите публикува данните за изпълнението на бюджета към 31 октомври 2025 година. Постъпленията нарастват с 8,649 млрд. лева повече спрямо същия период на 2024 година. Най-голям принос за този ръст имат данъчно осигурителните приходи, които са със 7,334 млрд. лева повече спрямо същия период на 2024 година. Това е най-високият ръст на приходите, който е реализиран през последните няколко години”, каза Петкова.

„Използвам случая, за да благодаря на колегите от Националната агенция за приходите, от Агенция митници за отличната работа. Очевидно мерките, които правителството набеляза в борбата със сивата икономика, дават резултат”, добави Петкова.

Приходите по КФП към октомври са в размер на 66 782,3 млн. лв. или 74% от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 14,9 % (8 649,8 млн. лв.) спрямо отчетените към октомври 2024 година, съобщиха по-рано от МФ.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 54 599,1млн. лв., което представлява 77,1 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 9 924,0 млн. лв., което представлява 82,8 % от годишните разчети.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2025 г. възлизат на 73 372,7 млн. лв., което е 75,9 % от годишните разчети.

Бюджетният дефицит е в размер на 6 590,5 млн. лв. (2,98 % от прогнозния БВП).

Размерът на фискалния резерв към 31.10.2025 г. е 19 827,5 млн. лв.