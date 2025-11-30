БНБ спира основния лихвен процент

Намаляват лихвата по просрочени задължения. Причината е, че с влизането ни в еврозоната БНБ спира да изчислява основен лихвен процент (ОЛП). БНБ за последно обяви ОЛП за декември от 1,81% и той ще бъде в сила до края на месеца.

Сега законната лихва по просрочени задължения за данъци и осигуровки е в размер на ОЛП плюс 10 пункта. Същата наказателна лихва се дължи и при просрочени плащания на сметки за ток, вода и парно, както и по голяма част от търговските договори между фирми. ОЛП се изчислява на база сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар.

От 1 януари 2026 г. такива сделки няма да има и БНБ спира да обявява ОЛП. За обществено обсъждане е пуснат проект на постановление на Министерски съвет, според който от 1 януари годишният размер на законната лихва за просрочени задължения се определя в размер на лихвата по основните операции по рефинансиране на Европейската централна банка (ЕЦБ), в сила на 1 януари, съответно на 1 юли, плюс 8 процентни пункта.

Тоест законната лихва, както и досега, ще бъде променяна два пъти в годината. В момента законната лихва е 11,91%, защото за юли ОЛП беше 1,91%. Лихвата по основните операции по рефинансиране на ЕЦБ е 2,15%. Така от 1 януари законната лихва ще стане 10,15%.