Любомир Каримански: На 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро

В България вече са пристигнали необходимите банкноти и е създадена организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро. Това каза Любомир Каримански от Управителния съвет на БНБ по БНТ.

"Създадена е организация на зареждането на банкоматите, така че от 00:00 ч. на 1 януари 2026 година да пускат евро. Всичко ще бъде заредено така, както трябва да бъде за 1.1.2026. На 31 декември през деня е възможно все още да има банкомати, които дават левове", заяви Любомир Каримански.

Той коментира и бюджета за следващата година.

"Липсва политиката, която ще бъде осъществена от правителството като приоритети. Кои приоритети ще следват през 2026 година, през 2027 година на базата на секторен анализ, но когато ти липсва фундаментът няма как да изграждаш. Правим всичко възможно със заеми да покриваме всички разходи почти, за да не изглежда като дефицит да капитализираме държавни и публични дружества, за да може през тях да покриваме определени дефицити, които няма как да влязат в самия бюджет", подчерта Любомир Каримански.

Според него така подготвена финансовата рамка на държавата гарантира през 2027 година да стигнем много по-сериозен дефицит отколкото през 2026.

По думите му вдигането на цените за паркиране в София в този момент е грешка, защото ще създаде напрежение.