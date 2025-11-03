Министерството на финансите публикува проекта за Бюджет 2026

Инфлацията ще достигне 3,5%, дефицитът - 3%

Министерството на финансите официално публикува проекта на Бюджет 2026 - първият в евро.

Заложените приходи за догодина са 51 милиарда и 436 милиона евро. Разходите, изчислени от финансовото министерство - 55 милиарда и 85 милиона евро.

Заложеният дефицит е 3 милиарда и 649 милиона евро, което е в рамките на 3,0% от БВП.

„Целите на фискалната политика и параметрите на бюджетната рамка за периода 2026-2028 г. са съобразени с приоритетите за запазване на фискалната устойчивост в средносрочен план и с необходимостта от реализиране на приходни мерки и осигуряване на разходни политики“, пише в мотивите на проектобюджета, който предстои да бъде одобрен от Министерския съвет.

Заложената средногодишна инфлация за 2026 г. е близка до тази през 2025 г., като ще достигне 3,5%. Нарастването на потребителските цени в края на годината ще се забави до 3,3%, в съответствие с очакваното по-слабо нарастване на доходите от труд и съответно забавяне на растежа на потреблението.

Във финансовата рамка е разписан максимален размер на нов дълг през следващата година до 10 милиарда евро.

Данъци

При прогнозиране на постъпленията от данъци са взети предвид следните предложения за изменения в данъчното законодателство, както и продължаващото действие на някои мерки:

- Увеличение на данъчната ставка на данъка при източника, удържан при доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от 5 на сто на 10 на сто в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

- Разширяване на обхвата на стоките с висок фискален риск;

- Разширяване на системата за електронно проследяване на движението на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск;

- Въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите;

- Продължаващо действие на мерки в данъчното законодателство като въведения от 01.05.2025 г. нов акцизен календар за акцизните ставки на тютюна и 8 тютюневите изделия (ТТИ) с цел продължение на практиката за балансирано поетапно увеличаване на акцизните ставки върху тютюна и тютюневите изделия;

- Продължаване на политиката за ползване на данъчни облекчения по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ (за деца и за деца с увреждания) в увеличен размер и през 2026 г.;

- Предоставяне на възможност за по-благоприятен режим за амортизиране за данъчни цели на електрически автомобили.

Осигурителна политика

Минималната работна заплата от 1 януари 2026 година ще бъде 620,20 евро.

Предвижда се увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 5%.

Ще има увеличение на размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително.

Предвиждат увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително.

Отбрана

В разходите за отбрана, съгласно класификацията на НАТО, са включени и разходите за отбрана на другите разпоредители с бюджет, като по този начин планирани същите в общ размер възлизат на 2,25 на сто от БВП за 2026 г., 2,30 на сто от БВП за 2027 г. и 2,35 на сто от БВП за 2028 г., с което се изпълнява поетия ангажимент за поетапното им увеличаване.

България е заявила намерение да се възползва от „инструментът SAFE“ на ЕС за финансиране в размер до 3,2 млрд. евро, който е включен в лимита за дълга за 2026 г.