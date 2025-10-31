Депозитите на домакинствата се увеличиха с 4 млрд. лева за тримесечие

Печалбата на банковата система в България нараства с 3,9 на сто на годишна база или със 107 млн. лева до общо 2,8 млрд. лева към края на месец септември тази година, сочат данните на Българската народна банка (БНБ).

През третото тримесечие на 2025 г. активите на банковата система нарастват с 8,2 млрд. лв. (4,1%) и в края на септември възлизат на 210,1 млрд. лева.

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 4,6 млрд. лв. (3,9%) до 122,1 млрд. лв. Увеличават се предимно кредитите за домакинства - с 3 млрд. лв., или 5,7% (в това число с 2,2 млрд. лв. кредитите, обезпечени с жилищен имот). Растеж е отчетен и при кредитите за нефинансови предприятия - с 831 млн. лв. (1,5%), за други финансови предприятия - с 429 млн. лв. (4,6 на сто), и за сектор държавно управление - с 329 млн. лв. (38,9 на сто).

През третото тримесечие на 2025 г. депозитите в банковата система се увеличават със 7,6 млрд. лв. (4,4%) и в края на септември достигат 178,2 млрд. лв.

Нарастват депозитите на домакинства - с 4 млрд. лв. (4,2%), на нефинансови предприятия - с 3,7 млрд. лв. (7,5%), и на кредитни институции - със 782 млн. лв. (4,8 на сто).

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на септември възлизат на 3,85 млрд. лв. (3,94 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 2,87 процента (2,99 процента в края на юни).