Външният дълг нарасна с 20% за година

Достигна 53,6 млрд. евро към края на август

Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 20,2 на сто на годишна база до 53,605 млрд. евро към края на август тази година, сочат най-новите предварителни данни на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, към същия месец миналата година дългът е възлизал на 44,590 млрд. евро или с 9,015 млрд. евро по-малко спрямо края на август т.г.

Така към момента размерът на външния дълг се равнява на 47,7% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на август 2025 г. е 17,686 млрд. евро (15,8% от БВП).

Външните задължения на Централната банка са 1,939 млрд. евро (1,7% от БВП). Те нарастват с 18 млн. евро (0,9%) спрямо края на август 2024 г.

Външните задължения на сектор "Други парично-финансови институции" (банки и фондове на паричния пазар) са 7,612 млрд. евро (6,8% от БВП). Те се повишават с 1,132 млрд. евро (17,5%).

Външните задължения на "Други сектори" са 13,595 млрд. евро (12,1% от БВП). Те нарастват с 849,1 млн. евро (6,7%) спрямо същия месец на миналата година (12,746 млрд. евро, 12,2 процента от БВП).