Revolut спира да работи с левове на 17 декември

Предстои закриване на сметките

Системата за бързи разплащания “Revolut” обяви, че от 17 декември 2025 г. нататък няма да предоставя услуги в лева. Сметката в лева на всеки потребител ще бъде закрита и балансът в нея ще бъде превалутиран в евро. Ако нямате сметка в евро (т. нар. евро джоб), такава ще ви бъде създадена автоматично и средствата ви ще бъдат прехвърлени в нея.

Груповите сметки също ще бъдат закрити, а наличността в тях ще бъде прехвърлена в сметката на администратора. От компанията препоръчват участниците да разпределят средствата помежду си преди 17 декември.

Изпращането на банкови преводи в лева ще бъде прекратено от 27 ноември 2025 г., а получаването им от 10 декември 2025 г. Това се налага поради преминаването на страната към евро и необходимостта от актуализиране на системата от партньорите за плащания на компанията.

Размерът и условията за таксите за абонаментни и транзакционни услуги на разплащателната платформа остават непроменени. От средата на декември те също ще се начисляват директно в евро. Всички тези промени ще се извършат автоматично. Клиентите, които не са съгласни с новите условия, могат да закрият сметките си безплатно по всяко време.