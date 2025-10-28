Минималната пенсия става 346,87 евро от 1 юли 2026 г.

Ще плащаме по-високи осигуровки

Вдигат минималната заплата на 605 евро от януари

Минималната пенсия ще стане 346,87 евро от 1 юли 2026 г. В проектобюджета за 2026 г. е заложено повишение на максималния осигурителен доход за всички осигурени до 2352 евро от 1 януари 2026 г. В проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) е разписана минимална пенсия за стаж и възраст в размер на 346,87 евро от 1 юли 2026 г.

Остава без промяна максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях - 3400 лева (1738,40 евро). Размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се увеличава от 19,8 на сто на 21,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и от 14,8 на 16,8 на сто родените след 31 декември 1959 г., като за 2028 г. е предвидено повишаване с още 1%

Отпуснатите до 31 декември 2025 г. пенсии ще се осъвременят от 1 юли догодина с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) в съответствие с т. нар. швейцарско правило. Очаква се повишението да е с между 7 и 8 на сто, а средната пенсия да достигне малко над 541 евро. Заложеното номиналното нарастване е с 8,5 на сто при среден размер през тази година от 498,61 евро. Очакваният реален ръст на пенсиите е 4,8% при прогнозна стойност на средногодишната инфлация от 3,5%. За 2026 година се предвиждат 13,421 милиарда евро за пенсии.

Подпомагането за отглеждане на дете до 2-годишна възраст остава без промяна - почти 399 евро. Запазва се и минималният дневен размер на обезщетението за безработица, който възлиза на около 9,21 евро, а максималният - на 54,78 евро.

Минимална работна заплата в размер от 605 евро е заложена в проекта за Бюджет 2026, предават БНР и bTV. Припомняме, че според проект на Министерски съвет минималното трудово възнаграждение за страната от 1 януари догодина трябваше да стане 1213 лв. съгласно формулата за определянето му, разписана в Кодекса на труда. В евро минималната заплата трябваше да е малко над 620 евро.

Този размер на минималната заплата беше обсъден и между властта, бизнеса и синдикатите. На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в понеделник от КНСБ изразиха опасения за по-нисък размер на минималната заплата от обявения, които бяха опровергани от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.