КНСБ: Правителството намалява минималната заплата

Минималната работна заплата за 2026 г. ще бъде намалена до 605 евро вместо предвидените 620 евро, съобщи главният икономист на КНСБ Любослав Костов. Разликата от 15 евро месечно означава около 180 евро по-малко годишен доход за всеки работещ на минимална заплата.

Костов отбеляза, че ако предложението бъде прието, това би представлявало нарушение на действащото законодателство.

„Друго обсъждахме в Националния съвет за тристранно сътрудничество“, допълни той, като уточни, че министърът на труда и социалната политика е внесъл проект на постановление съгласно изискванията на Кодекса на труда.

„Правилният термин е, че правителството намалява минималната работна заплата“, подчерта Костов.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров добави, че предложеното ниво е отстъпление от ангажимента, приет преди три години в парламента, според който минималната заплата трябва да бъде 50% от средната за предходните 12 месеца.

Димитров коментира още, че липсва ефективен диалог между синдикатите, работодателите и правителството относно проектобюджета за 2026 г.

Финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че окончателният проектобюджет ще бъде представен до края на октомври.