ЕЦБ планира пускането на дигиталното евро през 2029 г.

Европейската централна банка ще продължи да полага основите за дигиталното евро, след като настоящата фаза на подготовка приключи този месец, като планира стартиране след четири години.

Длъжностните лица ще решат да продължат с подготвителната работа на среща тази седмица във Флоренция, Италия, според запознати с въпроса, съобщава Bloomberg. Те се стремят да емитират валутата през 2029 г., при условие че има правна рамка, казаха източниците, пожелали да не бъдат идентифицирани, позовавайки се на поверителни дискусии.

Централните банкери започнаха двугодишната подготвителна фаза на проекта през 2023 г., надявайки се, че Европейският съюз междувременно ще приеме правилата, необходими за въвеждането на дигиталния еквивалент на банкнотите и монетите. Националните правителства и Европейският парламент обаче все още не могат да постигнат съгласие.

Най-голямата пречка идва от Европейската народна партия, където някои законодатели предпочетоха да търсят алтернатива на дигиталното решение на ЕЦБ в частния сектор. Натискът за преодоляване на безизходицата обаче нараства, тъй като политиците се оплакват от прекомерната зависимост от американски фирми като Visa, Mastercard и PayPal за плащания на дребно.

Опасенията, че стабилните монети, обезпечени с долари, подкрепяни от президента на САЩ Доналд Тръмп, биха могли да се утвърдят в Европа, добавиха нов тласък към дебата.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и други настояват за по-бърз напредък за укрепване на стратегическата автономия във времена на засилено геополитическо напрежение. Това ще бъде отразено и в съобщението от четвъртък, казаха източниците.

Говорител на ЕЦБ е отказал коментар.

Потенциалната дата за стартиране беше обявена публично за първи път от члена на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне, който заяви на събитие на Bloomberg през септември, че „средата на 2029 г. би могла да бъде справедлива оценка“. Настоящата фаза на подготовка последва двугодишен период на проучване.