НОИ утвърди проектобюджета на общественото осигуряване за 2026 г.

Автор: Труд онлайн
Финанси

На свое заседание днес Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., съобщиха от институцията. В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната.

В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване, членовете на съвета се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха направените предложения.

Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.

В проекта е заложено минималната работна заплата да стане 605 евро, а не малко над 620 евро, както е изчислено по формулата, разписана в Кодекса на труда. По този повод КНСБ и КТ "Подкрепа" обявиха протестна акция пред Министерския съвет в петък, когато се очаква да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Още от (Финанси)

Най-четени

Мнения