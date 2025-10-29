КНСБ и КТ "Подкрепа" организират протест заради минималната работна заплата

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" организират в петък, 31 октомври, предупредителна протестна акция пред сградата на Министерския съвет. Това обявиха от двете синдикални организации. Протестът е "заради несъгласието на двете синдикални организации с предвиденото намаляване на размера на минималната работна заплата от началото на 2026 г. и липсата на държавна политика по доходите", посочват синдикатите.



Акцията е насрочена за 9:00 ч., непосредствено преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъде обсъден проектобюджетът за 2026 г.



По-рано днес КНСБ и КТ "Подкрепа" обявиха, че в проектобюджета е предвидено размерът на минималната работна заплата да бъде 605 евро вместо вече обявеното 620 евро.