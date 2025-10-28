Валентин Кънев: България има запаси от нефт и преработено гориво за поне три месеца

"Санкциите, наложени от САЩ засега не поставят България в кризисна ситуация, поне до 21 ноември, което е срокът, в който тези санкции ще влязат в сила." Това заяви Валентин Кънев, председател на Балканската черноморска петролна и газова асоциация, по Euronews Bulgaria.

Администрацията на Доналд Тръмп наложи санкции срещу двете най-големи руски петролни компании “Роснефт” и “Лукойл” заради нежеланието на Москва да се ангажира напълно с разговори за спиране на войната в Украйна.

По думите на Кънев, страната ни разполага със запаси както на нефт, така и на преработено гориво, за следващите три месеца, през които ще реши как да се изчисти ситуацията.

Тези запаси вече стават независим източник, с който се попълнят липсите и да се действа в пазара на тези условия. Но когато те свършат и не се попълнят, тогава вече ситуацията ще бъде различна.

Кънев коментира и възможностите за реакция на българската държава:

„Доколкото четем в някои медии, се води активен диалог с Вашингтон. Според мен би трябвало активно да се продължи този диалог, за да се стигне до някаква дерогация или изключение. А българската рафинерия „Лукойл“ в Бургас не използва Нефтохим, не използва руски петрол, руски нефт, което е един плюс в нашата позиция. Знаем, че най-големите приходи на Русия за нейния бюджет идват от износа на петрол. Това са такси на износ, експорт, концесионните такси. Огромните притоци в бюджета идват от износа на петрол. Ние не потребяваме петрол, т.е. ние не допринасяме в такава степен за бюджета на Русия, респективно за поддържането на военните действия и на войната в Украйна“, коментира още Валентин Кънев.