Предлагат замразяване на заплатите на чиновници

Без ограничаване на разходите крахът на публичните финанси е неизбежен, заявяват от бизнеса

Предупреждават за дългова спирала

Разходите за заплати в администрацията да бъдат замразени с бюджета за 2026 г., предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). От работодателската организация предупреждават, че ако бюджетните разходи продължат да нарастват и се финансират с държавен дълг, то крахът на публичните финанси е неизбежен. Затова предлагат мерки за намаляване на бюджетния дефицит.

Основен проблем на разходите за възнаграждения в публичния сектор е автоматичната връзка между заплатите в някои бюджетни структури и средната работна заплата в страната, посочват от АИКБ. Тази връзка е необходимо да се премахне и да се премине към заплащане за постигнати резултати. Целта пред Бюджет 2026 трябва да бъде общият фонд “Работна заплата” в публичната администрация да не нараства спрямо 2025 г., като според резултатите се допуска вътрешно преразпределение на средства между отделните администрации, заявяват от АИКБ.

От работодателската организация смятат, че оптимизацията на държавната администрация трябва да е диференцирана, като се извършат съкращения в институции, където има значителни резерви (вкл. трайно незаети щатни бройки), а при необходимост в други звена с висока натовареност да се предвиди увеличаване на персонала. Целта трябва да бъде намаляване на общия административен щат с минимум 5% през 2026 г. и още 5% през 2027 г., смятат от АИКБ. И предлагат дейности като счетоводство, човешки ресурси и ИТ в министерства и ведомства да бъдат обединени на едно място.

АИКБ отново предлага държавните служители да започнат да плащат осигуровки за своя сметка, както в частните фирми, при запазване на размера на нетните възнаграждения, а тримесечните и шестмесечните практики на допълнително материално стимулиране на служителите да бъдат премахнати и заменени от годишен бонус за постигнати резултати и изпълнени цели.

В сектора на сигурността е необходима сериозна оптимизация на разходите, заявяват от АИКБ. Според работодателската организация спешната реформа на системата включва поетапно освобождаване на заетите пенсионери, а първа категория труд да се запази само за служители в МВР на терен, като целият административен персонал да премине към трета категория персонал.

Необходимо е намаляване на бързината за нарастване на държавния дълг и стабилизирането му под 30% от БВП, както и стремеж към намаляването му спрямо размера на икономиката на страната, заявяват от АИКБ. Сметките показват, че при 3% очакван ръст на БВП, за да се запази съотношението дълг/БВП на 25%, трябва бюджетният дефицит да не надвишава 0,75% от БВП. Алтернативно - ако искаме съотношението от 25% да се запази при 3% бюджетен дефицит, трябва икономиката да нарасне с 12%, което на практика е невъзможно. Това доказва, че бюджетната консолидация е безалтернативна за избягване на дългова спирала.

Според представителите на бизнеса в България съществува конкурентната данъчна система, която е класирана по 5-то място в класация на данъчните системи на 32 европейски държави (32-ро място - Италия, 31-во място - Франция). Затова от АИКБ настояват да не се променя данъчната система.

Работодателите искат още да не бъде повишаван максималният осигурителен доход, а пенсиите през 2026 г. да не бъдат повишени по “швейцарското правило” с 50% от инфлацията и с 50% от ръста на средния осигурителен доход за предходната година, а увеличението да бъде по-малко - само с инфлацията.