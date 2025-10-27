"Лукойл" обяви, че възнамерява да продаде международните си активи

Руската група "Лукойл" съобщи, че възнамерява да продаде международните си активи "поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави". Съобщението е публикувано на сайта на концерна.

Започнато е разглеждането на оферти от потенциални купувачи, допълва компанията.

Продажбата на активите се извършва съгласно лиценз за прекратяване на дейността, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към министерството на финансите на САЩ. При необходимост компанията планира да подаде заявление за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъснатата работа на своите международни активи, се допълва в съобщението.

САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна миналата седмица.