Отвързват минималната от средната заплата

Да се облагат свръхпечелбите на банките, обсъждат партньорите във властта

По-високи концесионни такси по новите договори

Да се отвърже минималната от средната заплата е една от новините на проектобюджет 2026. По този начин управляващите се надяват да намалят увеличението на средните заплати. За догодина минималната заплата се планира да е 1213 лв.

“Целият проблем на автоматичните формули е в това, че те са проциклични. Това означава формулата в добрите времена да помпа още, а в лошите- затяга повече. Това е обратно на икономическата политика, която трябва да се провежда, коментира пред “Труд news” членът на фискалния съвет Любомир Дацов. “Ако много държат непременно да има регулация, то минималната работна заплата да се привърже към медианната. Трябва да има и някаква корекция, която да е свързана с цикличността на икономиката и на показателите”, каза още Дацов. Според него така формулата щяла да стане доста по-сложна, а това криело рискове.

Дацов коментира и това, че в идеята минималната заплата да стане 1213 лв., няма изненада. Точно толкова трябвало да стане тя по формулата. “Проблемът, който се създава с вдигането на минималната работна заплата с 12,6% обаче остава. За следващата година, това, което ние изчисляваме е, че БВП ще се измени със 7,4-7,6 на сто, а вие вдигате минималната заплата почни двойно над това! Това, което се прави е оскъпяване на неквалифицирания труд. Второ, създава се проблем за бюджета - приходите ще му дойдат на базата на БВП, а заплатите ги помпате с 12,6%. но тъй като на останалите няма логика да се вдигнат заплатите с повече от 7 на сто, това означава, че като вдигаш на нископлатените, ще трябва да компенсираш с невдигане на заплатите на някой друг”, коментира още икономистът. Според него нито има справедливост в подобен подход, нито икономическа логика. Дацов предупреди, че при този подход “заплатите в бюджетната сфера отново ще се откъснат от реалността”.

Партньорите във властта са постигнали съгласие и за това осигуровки за пенсията, отпускана от НОИ да бъдат увеличени с 2 на сто от идната година.

Проектобюджетът за 2026 г. предвижда парите за старост да бъдат осъвременени по “швейцарското правило”, т. е. с около 8,6%.

Разнобой между партиите във властта има по темата дали швейцарското правило да не се прилага само върху пенсията без добавките. Едно от предложенията е всички добавки да бъдат прехвърлени в социалното министерство. Експерти обаче предупреждават, че идеята е доста рискова, тъй като всяко социално плащане е обвързано с критерии и има опасност, в случай, че лицата не отговарят на някой от критериите, да загубят съответната добавка.

Управляващите обсъждат и по-високи концесионни такси за новите договори, по-високо облагане на хазарта и облагане на свръхпечалбите на банките.

Депутати от мнозинството коментираха, че за първи път се пази пълна тайна около проектобюджета. Казаха, че ги уверили, че той ще бъде внесен преди петък в НС.