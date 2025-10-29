Икономически песимизъм обзе българите: 82% очакват повишение на цените, 52% - влошаване на икономиката, според проучване на "Мяра"

36,5% от пълнолетните българи са склонни да подкрепят плосък данък, но 39,6% са по-скоро за прогресивно облагане. Липсва ясна обществена позиция по този въпрос, показва изследване на социологическа агенция "Мяра". То е проведено „лице в лице“ с таблети между 5 и 13 октомври 2025 г. сред 801 пълнолетни български граждани.

Високи и растящи са и очакванията за повишаване на цените. 76,4% са очаквали ценови ръстове през април, три месеца по-късно те са 81,5%, а сега през октомври са 82,1%.

Намалява увереността за личните финанси. През април, например, 32,2% са очаквали материалното положение на семейството им да се влоши в следващата година, през юли те са вече 40,5%, а през октомври са 41,5%. Очакванията от типа „ще остане същото“ осезаемо намаляват в тримесечията: 38,5% през пролетта, 32,8% през лятото и 29,8% сега.

Противоречиви са сигналите за обществените оценки за икономиката на страната като цяло. През април 47,8% са очаквали влошаване на икономиката на страната, през юли делът им расте до 53,1%, а сега е 52,4%. Очакванията за подобрение са ниски, около 10%, и не растат.

Попитани как се е променило материалното положение на собственото им домакинство в едногодишен период, пълнолетните българи отговарят както следва: стана по-лошо, казват 45% през април, 43,4% през юли и 45,7% сега през октомври. Остана същото, твърдят сходни дялове: 43,9% през пролетта, 45,4% през лятото и 42,6% през есента. Стана по-добро, смятат съответно 8,7%, 8,1%, 9,5%.