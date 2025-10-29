София с първа енергийна общност

Иновативен модел за партньорство между общината, гражданите и бизнеса в производството и потреблението на енергия

В рамките на Европейската седмица на регионите и градовете, Столична община представи официално създаването на първата енергийна общност в столицата – „Енергийна общност София – 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“.

Инициативата е разработена от район „Витоша“, с подкрепата на Столична община и Столичен общински съвет (решение №753/25.09.2025 г.), и е първият пилотен модел на партньорство между общинска структура, граждани и бизнес за производство и споделено използване на възобновяема енергия в София.

В приветствието си зам.-кметът по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева подчерта значението на проекта като „реален пример за това как визията за зелен преход може да се превърне в съвместно усилие – между администрация, експерти и активни граждани“.

„Фотоволтаичната инсталация ще бъде финансирана не с публичен ресурс, а чрез групово участие на физически и юридически лица – малки и средни предприятия, неправителствени организации и граждани. Това е важен знак за промяна в мисленето – че устойчивите решения могат да бъдат постигнати чрез общност и доверие“, каза Бобчева.

Тя изрази благодарност към екипа на район „Витоша“, начело с арх. Зарко Клинков, както и към зам.-кмета Красимир Джамбазов, „който с много ентусиазъм и отдаденост изведе проекта до реализация“. Специални благодарности бяха отправени и към партньорите – Българо-австрийската консултантска компания (БАКК) и Софийската енергийна агенция – СОФЕНА, както и техния проект LIFE-BECKON по програма LIFE, чиято експертиза е била ключова за изготвянето на бизнес модела.

Според извършените анализи и изготвения бизнес модел, при мощност на фотоволтаичната централа от около 75 kWp, близо 40% от произведената слънчева енергия ще бъде използвана директно в училището – което прави инвестицията ефективна и дългосрочно устойчива.

Проектът тества иновативен модел за групово финансиране (crowdfunding) на зелени инсталации, който при успешна реализация ще може да се прилага и в други общински обекти. Това ще даде възможност на София да изпълнява ангажиментите си по европейската директива за енергийните характеристики на сградите – до 2030 г. всички обществени сгради да разполагат с инсталации за възобновяема енергия.

Кметът на район “Витоша” арх. Зарко Клинков също изказа благодарност към всички партньори и участници в проекта и се обърна към гостите с думите:

“Аз и целият екип на район “Витоша”, воден в този проект основно от заместника ми Красимир Джамбазов, вярваме, че децентрализацията на енергийната система е особено важна за бъдещето на София. Радвам се, че ние можем да бъдем “двигателят” на едн атакава зелена промяна в града ни. Тази промяна ще облагодетелства всички ни - колкото по-малко емисии произвеждаме и колкото повече пазим природата, толкова по-благодатна ще бъде тя към нас и всички ще живеем в един по-чист град.”

“Енергийните общности представляват важна стъпка към устойчиво и екологично бъдеще. Те предоставят възможности за активна ангажираност на гражданите в енергийния преход и показват как местните инициативи могат да имат глобално въздействие.

Вярвам, че местната власт трябва да бъде двигател за децентрализирана енергетика”., сподели Красимир Джамбазов, зам.-кмет на район „Витоша“ и основен инициатор на проекта.

„Да си първи никога не е най-лесното, но точно в това е смисълът – да проправим пътя, да научим уроците и да направим следващите стъпки по-лесни за всички, които ще вървят след нас“, допълни Бобчева.

Столична община припомня, че създаването на „Енергийна общност София – 2. СУ“ е още една стъпка към изпълнението на дългосрочната визия на Столична община за намаляване на емисиите с до 81% до 2030 г. и постигане на климатична неутралност до 2050 г.