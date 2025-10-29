Променят правилата за регистрация по ДДС

Облекчават работата на малки фирми

Правилата за регистрация по ДДС ще бъдат променени с изменения на Закона за ДДС, които бяха одобрени от Министерски съвет. На задължителна регистрация ще подлежат фирмите при преминаване на годишен оборот от 100 хил. лв. В момента, ако този оборот бъде достигнат за период не по-дълъг от два поредни месеца, фирмата трябва веднага да се регистрира по ДДС, но с промените това изискване ще отпадне. То беше въведено заради фирмите в туризма, които за няколко месеца през лятото достигат този оборот.

С други текстове променят правилата за отчитане на оборота за регистрация по ДДС на търговци на стоки втора употреба и на туроператори. Сега за оборот на търговците на стари коли и туроператори се взима предвид само маржа – разликата между платеното от тях и крайната цена. С промените при определяне на годишния оборот за регистрация по ДДС ще отчитат всички приходи на търговците на стоки втора употреба и туроператори.

С промените правят облекчения за малки фирми, които работят в страни от ЕС. Сега те не се регистрират по ДДС при годишен оборот под 100 хил. лв., само ако са установени в страната. В резултат малките фирми, които продават и в други държави от ЕС, трябва да се регистрират по ДД във всяка държава. Това ще бъде променено.