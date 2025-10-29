Газът поскъпва със 7,9% от началото на ноември

Газът ще поскъпне от началото на ноември.

“Булгаргаз” очаква цената да остане стабилна през зимата

На открито заседание КЕВР обсъди предложеното от “Булгаргаз” поскъпване на газа от началото на ноември.

Предложената цена е 65.82 лв./MWh (33.65 евро/MWh) без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС, което е повишение със 7,9%. Според председателя на КЕВР Пламен Младеновски цените на газа през предстоящите зимни месеци вероятно ще се запазят близки до сегашните, тъй като “Булгаргаз” е осигурил необходимите количества и е сключил дългосрочни договори за доставка. Потенциален ценови ръст може да има само при рязко увеличение на търсенето в региона - например в Украйна или Молдова, което би повишило заявките към българския обществен доставчик.

С настъпването на отоплителния сезон заявките за газ се увеличават - през ноември са с 900 хил. MWh повече спрямо октомври. Това намалява делът на по-евтините доставки от Азербайджан, но те остават ключови за крайната цена на газа.

