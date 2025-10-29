Газът поскъпва със 7,9% от началото на ноември

“Булгаргаз” очаква цената да остане стабилна през зимата

На открито заседание КЕВР обсъди предложеното от “Булгаргаз” поскъпване на газа от началото на ноември.

Предложената цена е 65.82 лв./MWh (33.65 евро/MWh) без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС, което е повишение със 7,9%. Според председателя на КЕВР Пламен Младеновски цените на газа през предстоящите зимни месеци вероятно ще се запазят близки до сегашните, тъй като “Булгаргаз” е осигурил необходимите количества и е сключил дългосрочни договори за доставка. Потенциален ценови ръст може да има само при рязко увеличение на търсенето в региона - например в Украйна или Молдова, което би повишило заявките към българския обществен доставчик.

С настъпването на отоплителния сезон заявките за газ се увеличават - през ноември са с 900 хил. MWh повече спрямо октомври. Това намалява делът на по-евтините доставки от Азербайджан, но те остават ключови за крайната цена на газа.