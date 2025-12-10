БНБ продава евромонети и в събота

Гишета ще работят на 13 и на 20 декември

Шест месеца банките ще обменят левове без такси

Българската народна банка ще работи извънредно в две съботи - 13 и 20 декември 2025 г. от 08.30 до 15.45 ч. без прекъсване.

Причината е силният интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна преди присъединяване на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

В централната сграда на БНБ в София (пл. “Княз Александър I” №1) касите ще предлагат единствено стартови комплекти.

В Касовия център на БНБ в столичния квартал “Полигона” (ул. “Михаил Тенев” №10) ще се извършват две операции: Продажба на стартови комплекти и размяна на монети и банкноти в левове.

От БНБ напомнят, че стартовите комплекти са предназначени за граждани и че извънредната организация цели да улесни хората в подготовката им за преминаването към общата европейска валута.

Стартовите пакети с новите евромонети, които от едната страна са с български символи, бяха пуснати в продажба от 1 декември. Интересът към тях е голям и в първите дни се появиха опашки пред БНБ и търговските банки. Няколко дни по-късно те бяха пуснати и в пощенските клонове. На много места обаче се изчерпаха още в първите часове.

Стартовият пакет съдържа 42 монети от всички номинали - от 1 евроцент до 2 евро, и е на стойност 20 лв. Целта на предварителната продажба на набора от монети е гражданите да се запознаят с тях преди датата 1 януари 2026 г. След тази дата в продължение на 6 месеца банките и пощенските клонове ще обменят левове за новата валута по фиксирания курс 1.95583 лв. за едно евро без допълнителни такси.