КФН реагира на твърденията на директора на ЗАД „ДалБогг Живот и Здраве“



Във връзка с твърдения в откритото писмо на изпълнителния директор на ЗАД „ДалБогг Живот и Здраве“ АД проф. Тони Веков, публикувано в някои медии, Комисията за финансов надзор (КФН) заяви, че нито едно от цитираните твърдения не отговоря на истината, напротив – граничи с манипулация на общественото мнение и изопачаване на фактите. От КФН оценяваме това писмо като недопустим натиск върху работата на комисията, като независим орган, и заплаха за стабилността на финансовия пазар като цяло.

Фактите, описани в официалното становище на КФН, са:

В рамките на тематичен актюерски анализ КФН установи, че премиите по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ са недостатъчни по размер спрямо отчетените ниво на щетимост, разходи и рисков профил, което е от естество да доведе до невъзможност на застрахователя да изплаща застрахователни обезщетения към застрахованите лица.

В тази връзка КФН наложи принудителни мерки за задължително актуализиране на тарифите с цел защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията.

Относно твърдения за „административния произвол и злоупотреба с надзорни правомощия на държавен регулатор“ от КФН припомнят мерките на самата КФН и на други европейски регулатори, наложени до момента:

• България (КФН)

Забрани за трансгранична дейност от 1 юли 2025 г. и 1 октомври 2025 г., заради нарушено пазарно поведение и недостатъчност на техническите резерви;

• Полша (KNF)

Забрана за предлагане на задължителна застраховка ГО (MTPL) – от 17 април 2025 г. за неопределено време, заради нарушено пазарно поведение;

• Румъния (ASF)

Забрана за сключване на нови застрахователни договори – от 1 октомври 2025 г. за неопределено време, заради нарушено пазарно поведение;

По повод обвиненията в спекулативни практики, КФН отбелязва и следните факти, свързани със ЗАД „ДаллБог Живот и Здраве“:

При текущата надзорната проверка КФН установи, че ДаллБогг е извършило значителни сделки по покупка на недвижими имоти, продажба на недвижими имоти, под балансовата им стойност със свързани лица, въпреки отчетени затруднения с ликвидността и забавяния при изплащането на обезщетения на застрахованите лица.

• 8.4 млн. лв. за продажба на поземлени имоти и сгради в София и последващ договор за наем;

• 9 млн. лв. за покупка на 4 дка терен край Велико Търново;

• 47.5 млн. лв. за покупка на 15 дка имот в района на Бусманци, София.

Общата стойност само на придобитите имоти възлиза на 56.5 млн. лева.

Отделно застрахователят е придобил свързано дружество за 12 млн. лв., което притежава имот в района на Плевен.

Надзорните оценки на КФН установяват, че тези придобивания са високорискови, тъй като:

• представляват неликвидни дългосрочни активи;

• увеличават концентрацията в еднотипни инвестиции;

• нямат потенциал да доведат до възможност за получаване на достатъчна доходност, с цел изплащане на застрахователни претенции;

• поставят под въпрос управлението на ликвидния и капиталовия риск.

Комисията е изискала подробна информация за финансирането, оценката на мотивите и съответствието на тези придобивания с инвестиционната стратегия на застрахователя, която също е предмет на принудителна административна мярка от страна на Комисията.

КФН работи в тясно сътрудничество с всички национални надзорни органи в държавите, в които застрахователното дружество е изразило намерение да извършва дейност. Тясното сътрудничество се осъществява под координацията на официално е уведомила Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), който е официално уведомен за установените надзорни проблеми и се очаква официално становище от EIOPA относно:

• адекватността на най-добрата прогнозна оценка на задълженията,

• платежоспособността на застрахователя

• недостатъци в пазарното поведение на застрахователя

• рисковете, свързани с трансграничната дейност на застрахователя.

Официалното становище на EIOPA ще бъде от решаващо значение при определяне на последващите надзорни действия на КФН.