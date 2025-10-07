Гергана Алексова, зам.-министър на труда: Осигуровките не трябва  да нарастват от 2026 г.

Осигуровките не трябва да нарастват от началото на 2026 г., заяви Гергана Алексова, зам.-министър на труда. Такова становище по отношение на бюджета за 2026 г. е изпратило Министерството на труда до Министерство на финансите, обясни тя.

Държим сега да не се увеличават осигуровките заради влизането ни в еврозоната, натрупването на по-голям стрес не би било добре, обясни Гергана Алексова. Който работи на минимална заплата, ще получава минимална пенсия, а максималният осигурителен доход ограничава възможността хората с високи доходи да получават по-голяма пенсия, каза зам.-министърът. Според Гергана Алексова данъчно-осигурителната тежест за работниците не е ниска. Освен данъка върху доходите има 14,8% пенсионна осигуровка, 5% за допълнително задължително пенсионно осигуряване, 3,5% за общо заболяване и майчинство, 1% за безработица, вноски за трудови злополуки и 8% здравни вноски.

Подкрепям да преминем към прогресивно облагане на доходите с необлагаем минимум, каза Гергана Алексова. В България има над 450 хил. човека, които се осигуряват на минималната заплата, което показва, че далът на сивата икономика е голям, допълни тя. Според нея трябва да бъдат увеличени и минималните осигурителни прагове за различните професии.