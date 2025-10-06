Седмичната анкета на "Труд news": Българите искат прогресивния данък

Дискусията за промяна в данъчния модел на България отново излиза на преден план. Анкета на trud.bg, проведена в рамките на седем дни с участието на 2056 души с уникален IP адрес, показва категорична нагласа сред българските граждани в полза на прогресивното данъчно облагане.

Според резултатите 67.90% от анкетираните смятат, че именно прогресивният данък – при който по-високите доходи се облагат с по-висока ставка – е по-справедлив модел.

Едва 27.87% подкрепят сегашния „плосък“ данък от 10%, който се прилага еднакво за всички, независимо от размера на дохода. Останалите 4.23% заявяват, че не плащат данъци или не се интересуват от темата.

Резултатите очертават значителна промяна в настроенията на обществото.

След повече от 15 години на плоско данъчно облагане, което бе въведено с аргумента, че стимулира инвестиции и изсветлява икономиката, все по-голяма част от българите го възприемат като неравнопоставен и социално нечувствителен модел.

Според мнозина ниските и средните доходи носят прекалено голяма тежест, докато най-богатите плащат относително по-малък дял от приходите си.

Привържениците на прогресивния данък виждат в него начин за повече социална справедливост и възможност държавата да осигури по-добри услуги в здравеопазването, образованието и социалната политика.

В същото време противниците му предупреждават, че подобна промяна може да отблъсне инвеститори, да насърчи укриването на доходи и да намали конкурентоспособността на икономиката.

България е една от малкото страни в Европейския съюз, които все още прилагат плосък данък.

Повечето западноевропейски държави имат прогресивни системи, при които облагането расте пропорционално с дохода.

В последните години все повече икономисти и политици у нас поставят под въпрос ефективността на настоящия модел, особено на фона на задълбочаващото се неравенство и недофинансирането на публичните услуги.

Силният превес на подкрепата за прогресивното облагане, отчетен в анкетата на trud.bg, показва, че българското общество търси по-балансиран и справедлив подход. Тенденцията може да се разглежда като сигнал към политиците, че избирателите са готови за дебат по същество и за реформа, която да постави акцент върху социалната отговорност и солидарността.

С убедителните 67.90% в полза на прогресивния данък, допитването ясно показва обществена умора от модела на плоско облагане и желание за промяна.

Гражданите все по-често свързват справедливостта не с равната ставка, а с реалното съотношение между доходите и приноса към обществото. България, изглежда, е изправена пред момент, в който въпросът за данъчната справедливост отново може да се превърне в централна тема на политическия дневен ред.

