Беседи за еврото в Ловеч, Тервел, Кула, Кричим, Гълъбово и Брезник

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес (6 октомври) в Ловеч, Тервел, Кула, Кричим, Гълъбово и Брезник.

Срещата в Ловеч е предвидено да започне от 09:30 часа в зала в Младежкия дом, ул. "Доктор Васил Каракановски" 1 и да се проведе в две сесии.

В останалите градове срещите започват в 11:00 часа. Те ще се проведат на следните места: в Кула, Гълъбово и Брезник - в зали в местните общини, в Тервел в залата на Общинската администрация, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №8, в Кричим в Общински младежки център, ул. "Никола Петков"11.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.