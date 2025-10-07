Плащаме повече за бързи кредити без да разберем

Съдебната практика е в полза на хората

Българите масово виждат в бързите кредити начин да получат веднага пари, а не забелязват, че сумата, която трябва да връщат, далеч надхвърля законово установения максимум, каза във Варна председателят на асоциация “Активни потребители” Богомил Николов. Според закона годишният процент на разходите, т. е. всички разходи за връщане на заема, не може да е над 5 пъти законовата лихва. Това към днешна дата е около 65%, тоест ако някой тегли 1000 лв. за една година, трябва да върне не повече от 1650 лв.

На практика при бързите кредити връщат много над този таван, в масовия случай годишният процент на разходите е между 150 и 200 на сто, каза Николов. По думите му това става, като в договорите добавят разходи, които се дължат след датата на подписване. Потребителите не обръщат внимание, че в споразумението са заложени допълнителни такси, каза още той.

Като сериозен проблем той изтъкна, че фирмите за кредити не са под надзора на БНБ. Ако някой има претенции към тях, трябва да се обърне към съда, подчерта Николов. Според него съдебната практика в момента показва, че масово решенията са в полза на потребителите. Препоръката на Николов към потребителите на бързи кредити е да търсят помощ в съда.