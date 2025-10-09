БНБ купи 2,1 тона злато заради еврото

Внасяме го в резервите на ЕЦБ

БНБ купи 2,1 тона злато заради предстоящото влизане на страната ни в еврозоната. На 8 юли 2025 г. Съветът на ЕС прие Решение за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г. Съгласно правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ), при приемане на еврото Българската народна банка трябва да предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ.

Тези чуждестранни резервни активи включват валута и злато в съотношение 85% към 15%. Счетоводно тази вноска се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ и се записва като актив в баланса на БНБ, с което се осигурява достъп на БНБ до дохода на Евросистемата, обявиха от Централната банка.

Във връзка с това БНБ закупи 66 хиляди тройунции злато на международните пазари, което представлява под 1% от брутните є валутни резерви. Сделките са извършени по пазарни цени, обявиха от БНБ. Покупката на златото е станала през август. Целта е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява златният резерв на БНБ, обясниха от Централната банка.

Пет централни банки по света са придобили над 10 тона злато от началото на 2025 г. Начело е Полша с 67,1 тона, следвани от Казахстан (32,4 тона), Китай (22,7 тона), Турция (21,4 тона) и Чехия (14,1 тона).