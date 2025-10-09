Пламен Димитров: Времето на мизерните заплати свърши, всеки трябва да си получи заслуженото

Това положение няма как да издържи дори една година. Хората ще излязат по улиците. Времето разделно свърши. Оттук нататък всеки трябва да си получи заслуженото. Хората, които получават мизерни заплати, няма да продължат да ги получават. Заплатите трябва да бъдат вдигнати толкова, че хората да могат да живеят нормално, подчерта синдикалистът. Това каза в ефира на bTV президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Димитров уточни, че парите за повишенията на заплатите могат да дойдат от увеличение на данъците и по-голяма събираемост.

Все по-ясно се вижда, че мантрата "не пипаме данъци" не работи, допълни той.

Тази година работещите ще платят 2 млрд. лева данъци върху дохода повече, отколкото бизнесът плаща корпоративен данък печалба. От това страда средната класа. Това го няма никъде в Европейския съюз. Държавата трябва да взема от бизнеса поне толкова, колкото от работещите, заяви Димитров.

Освен че са несправедливо изземвани, вече се оказва, че данъците са и малко, защото разходите стават рекордни. Разходите трябва да се оптимизират и там, където трябва, данъците да се повишат, добави президентът на КНСБ.

Синдикатът предлага постепенно повишаване на корпоративния данък поне до 15%, при средна ставка в еврозоната от 22%.

Ние предлагаме и два нови данъка - данък върху финансовите транзакции и данък върху свръхпечалбите във финансовия сектор. Тези два нови данъка могат да дадат 1 млрд. лева допълнително в бюджета. Данъчният разговор трябва да се състои, отбеляза Пламен Димитров.

По думите му нивата на заплатите в много сектори са ниски, което води към революционна ситуация.