България е сред страните в ЕС с най-голямо увеличение на дълга спрямо БВП през второто тримесечие

България е сред държавите в Европейския съюз с най-голямо увеличение на дълга спрямо Брутния си вътрешен продукт (БВП) в края на второто тримесечие на годината, според данни на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, публикувани на 21 октомври.

В сравнение с първото тримесечие на 2025 г., петнадесет държави от ЕС са регистрирали увеличение в съотношението на дълга си към БВП в края на второто тримесечие, а дванадесет - намаление. Най-голямо увеличение на съотношението е наблюдавано във Финландия (+4,3 процентни пункта), Латвия (+2,7 процентни пункта), България (+2,6 процентни пункта), Португалия (+1,8 процентни пункта), Франция ( +1,7 процентни пункта) и Румъния (+1,4 процентни пункта). Най-голямо намаление е регистрирано в Литва (-1,4 процентни пункта), Ирландия (-1,2 процентни пункта), Гърция и Люксембург (и двете -1,1 процентни пункта).

Въпреки това, страната ни остава сред държавите с най-нисък дълг спрямо БВП - 26,3%, като се нарежда на трето място по този показател.

Най-високите съотношения на държавния дълг към БВП в края на второто тримесечие на 2025 г. са регистрирани в Гърция (151,2%), Италия (138,3%), Франция (115,8%), Белгия (106,2%) и Испания (103,4%), а най-ниските съотношения са регистрирани в Естония (23,2%), Люксембург (25,1%), България (26,3%) и Дания (29,7%).

Общо, в края на второто тримесечие на 2025 г. съотношението на брутния държавен дълг към БВП в еврозоната възлиза на 88,2%, което се увеличава от 87,7% в края на първото тримесечие. В ЕС съотношението също се е увеличило от 81,5% на 81,9%.

В сравнение с второто тримесечие на 2024 г. съотношението държавен дълг към БВП се е увеличило както в еврозоната (от 87,7% на 88,2%), така и в ЕС (от 81,2% на 81,9%).