Най-много подправят петдесетолевките

Рекорд за последните 15 години

Рязко увеличение на фалшивите банкноти

Фалшивите банкноти в страната рязко нарастват през последните месеци, показват данни на БНБ. През третото тримесечие на годината са хванати 2896 фалшиви банкноти, което е рекорд за последните 15 години. По-голямо количество подправени пари за последно са хванали през първото тримесечие на 2010 г.

Пред второто тримесечие на годината също бяха хванати необичайно много фалшиви банкноти - 1249 броя, показват данните на БНБ. През първото тримесечие са засечени само 121 фалшификата. През миналата година през всяко от тримесечията са засичани между 200 и 400 подправени банкноти. През второто тримесечие на настоящата година броят им е три пъти по-голям, а през третото е над седем пъти по-голям.

Най-голям е бумът при фалшифицирането на банкноти от 50 лв. От юли до септември са заловени 2748 подправени петдесетолевки. Това е рекорд за времето, откакто БНБ публикува данни за фалшивите пари. През тримесечието хванатите фалшиви столевки са само 91 броя. През второто тримесечие на годината ситуацията е различна и подправените столевки (661 броя) са повече от петдесетолевките (533 броя).