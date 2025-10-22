Златото рязко поевтиня, но остана над $4000 за тройунция

Инвеститори прибират печалбите

Златото рязко поевтиня през последните два дни, но остана над прага от $4000 за тройунция. Причината за това е прибиране на печалби от инвеститори, които продаваха на рекордно високите нива, достигнати преди това.

В понеделник цената на златото на международните пазари за момент достигна исторически най-високата цена от 4381,21 долара за тройунция. Във вторник благородният метал поевтиня с над 5 на сто, а в сряда сутринта търговията беше без ясно изразена посока. Имаше признаци на възстановяване на стойността на златото, но в ранния следобед цената му временно се понижи под 4020 долара за тройунция. За понижението на цената на златото допринесоха както прибиране на печалби от някои инвеститори, така и надеждите за нов напредък в търговските преговори между САЩ и Китай.

Въпреки поевтиняването от последните дни, в рамките на години цената на златото е нараснала с близо 40 на сто. За това допринесе купуването на големи количества злато от редица централни банки по света.